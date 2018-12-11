"Ночь кино" с мультфильмами Миядзаки в "Ленкоме" отменили
11.12.2018 [Общество]
«Ночь шедевров Миядзаки», которая должна была пройти в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 декабря, отменена. Напомним, зрителям собирались показать три мультфильма японского режиссера-аниматора: «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок».
В "Ленкоме" Newsvo сказали, что не знают о причинах отмены мероприятия - им позвонил организатор "Ночь кино" и сказал, что все отменяется.
- Нам сообщили правообладатели, что контент для показа не сможет быть готов к 22 декабря, в связи с чем сейчас мы вынуждены отменить наше мероприятие и очень сожалеем об этом! Деньги за купленные билеты будут возвращены на средства оплаты в течении 3-х рабочих дней! - сообщается в группе, посвященной «Ночь шедевров Миядзаки», в соцсети.