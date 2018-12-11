"Ночь кино" с мультфильмами Миядзаки в "Ленкоме" отменили

«Ночь шедевров Миядзаки», которая должна была пройти в кинотеатре «Ленком» в Вологде 22 декабря, отменена. Напомним, зрителям собирались показать три мультфильма японского режиссера-аниматора: «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок».

В "Ленкоме" Newsvo сказали, что не знают о причинах отмены мероприятия - им позвонил организатор "Ночь кино" и сказал, что все отменяется.