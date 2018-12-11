В Вологде служебные полицейские овчарки нашли пропавших пенсионерок
В Вологде служебные собаки под руководством полицейских кинологов помогли найти пропавших женщин. Оба инцидента произошли в ноябре этого года.
В первом случае в полицию обратились родственники 79-летней женщины. Они рассказали, что пенсионерка ушла вынести мусор из дома на улице Конева и пропала. Пожилая женщина страдает потерей памяти.
Найти пропавшую помогли кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Вологодской области Илья Боровских и немецкая овчарка Неон.
- Пес обнюхал личную вещь пропавшей и взял след. Прошел около 200 метров и вывел полицейского к памятнику Маршала Конева. Там кинолог увидел пожилую женщину, подходившую по описанию, и остановил ее для установления личности. Выяснилось, что это и есть пропавшая. Сотрудники органов внутренних дел передали пенсионерку родственникам,- сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.
В другом случае в полицию обратился родственник 76-летней вологжанки и сообщил, что пенсионерка ушла погулять и не вернулась домой.
Иинспектор-кинолог Вячеслав Голенев вместе со служебной собакой Дагирой обнаружили пенсионерку в подъезде одного из домов и доставили домой.