В Тотемском районе два школьника украли шапки у уличного торговца

11.12.2018 [Происшествия]

В Тотемском районе школьники украли шапки у уличного торговца. Кража произошла в поселке Юбилейный 9 декабря.

14-летний и 16-летний лет проходили по улице Школьной, им приглянулись шапки у уличного торговца, и они решили их украсть. Школьники дождались покупателя и, воспользовавшись тем, что продавец на него отвлекся, взяли две шапки.

Поняв, что торговец их заметил, подростки бросились бежать. Общий ущерб составил 1200 рублей.

Как сообщается на сайте регионального следственного управления, один из подростков уже попадал ранее в поле зрения правоохранительных органов.

В отношении  подростков возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.161 УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору".

 

Тэги: кража, школьники

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