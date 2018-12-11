Депутат «Единой России» Станислав Березин будет получать зарплату в заксобрании Вологодской области

Депутат «Единой России» Станислав Березин с 21 декабря будет работать в законодательном собрании Вологодской области на профессиональной основе. Соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии ЗСО.

Новый статус означает, что теперь он будет получать зарплату как депутат. Ее в ЗСО получают только те депутаты, которые работают на постоянной профессиональной основе. Как ранее вычислил Newsvo, в среднем она может составлять до 200 тысяч рублей в месяц.

Статус депутата на постоянной основе означает также и получение затем депутатской пенсии, которая не намного меньше зарплаты. Сейчас Станиславу Березину 60 лет.

На сайте областного заксобрания говорится, что вся трудовая деятельность Станислава Березина связана с предприятием «Севергазпром». С 1996 году Березин работает начальником Шекснинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». За 2017 год, когда Станислав Березин еще не получал зарплату в заксобрании, его официальный доход составил 4 673 270 рублей, то есть почти 390 тысяч рублей в месяц. В декларации об имуществе за прошлый год он указал земельный участок площадью 6000 кв.м., жилой дом площадью 243 кв.м., три квартиры площадью 255, 129 и 50 кв.м., гараж 116 кв.м. и баню 94 кв.м.

Его супруга отчиталась о доходе 2,5 млн рублей. В ее собственности числятся земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 2000 кв.м., 1/2 доли участка земель населенных пунктов 2144 кв.м., а также 1/2 учаска земель населенных пунктов, используемый под стоянку - 791 кв.м. У нее есть две квартиры - 52 и 38 кв.м., гараж почти 90 кв.м., 1/2 доли в нежилом помещении 335 кв.м. и... 1/2 доли в помещении детской поликлиники (1042 кв.м.). Что касается автомобилей, то у Станислава Березина "Toyota Land Cruiser 200", у его жены - "Toyota Land Cruiser 100", BMW X3 и мотолодка "Silver Fox 485". В безвозмездном пользовании жены Станислава Березина также находятся земли сельзохназначения площадью 63 400 кв.м.

Добавим, что другой депутат «Единой России», Сергей Пахарев, с 26 декабря прекращает осуществлять «депутатскую деятельность на профессиональной основе».

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В 2009 году Newsvo сообщал, что депутат Станислав Березин поставил свою иномарку возле здания законодательного собрания в Вологде под запрещающим знаком. При этом он отказался подчиниться требованиям инспектора убрать машину и не предъявил документы.