Вологдастат оценил траты семьи на новогодний стол в 6,7 тысяч рублей

Набор продуктов для новогоднего стола в Вологодской области за год подорожал на 100 рублей, сообщает Вологдастат. Исходя из цен конца ноября 2018 года, в среднем на семью из четырех человек праздничный ужин обойдется в 6715,34 рубля ( в прошлом году – 6614,67).

По мнению Вологдастата, к Новому году вологжане закупают мясо (говядина бескостная), курицу, колбасу сырокопченую, мясокопчености, «деликатесные продукты из рыбы», отечественную икру лососевых рыб, рыбные консервы, масло сливочное, сыры, овощи консервированные, соки фруктовые, шоколадные конфеты, торты, чай черный, ржаной и пшеничный хлеб, картофель, свежие огурцы, помидоры, яблоки , апельсины, лимоны. Есть в списке и спиртные напитки – водка, коньяк, шампанское. Кроме того, есть минеральная вода и газированная вода, салат «Оливье» и салат «Селедка под шубой»

- Среди продуктов питания, входящих в набор продовольственных товаров для новогоднего стола, наибольший рост цен отмечен на охлажденные и мороженые куры (на 19,5%), газированную воду (на 14,3%), отечественную икру лососевых рыб (на 10,6%). Существенно (на 6% - 7%) подорожали сырокопченые колбасы, бескостная говядина, апельсины, - говорится в сообщении статистического ведомства.

Зато, как отмечают в Вологдастате, за год подешевели свежие огурцы (на 17,8%), свежие помидоры (на 15,7%), минеральная и питьевая воды (на 15,5%), картофель (на 11,8%). Лимоны, соленые и копченные деликатесные продукты из рыбы стали дешевле в среднем на 5%.

Отмечено снижение цен на все виды алкогольных напитков, входящих в продовольственный новогодний набор. Коньяк стал дешевле на 4,5%, водка –на 2,3%. Незначительно (на 0,2%) снизились цены на игристое отечественное вино.

На приготовление салата «Оливье» в текущем году вологжане потратят 366,50 рубля. Согласно исследованию Росстата, москвичи смогут отведать "Оливье" за 412 рублей. В Петербурге такой набор продуктов обойдется в 342 рубля.

Самый дешевый салат можно приготовить в Белгородской области и Мордовии. Праздничное блюдо обойдется жителям этих регионов в 239 и 276 рублей.

«Сельдь «под шубой» в этом году в Вологодской области обойдется в 154,10 рубля.