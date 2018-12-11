В Великоустюгском районе возбудили 32 уголовных дела в отношении судебного пристава

В Великоустюгском районе в отношении судебного пристава возбудили 32 уголовных дела: 52-летнюю женщину подозревают в присвоении вверенного имущества и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2015-2018 годах подозреваемая 30 раз присваивала себе поступившие на депозитный счет подразделения судебных приставов и предназначенные для дальнейшего перечисления взыскателям суммы в размере от 600 до 20 000 рублей.

- В автоматизированной системе ФССП подозреваемая создавала заведомо подложные постановления о распределении денежных средств, благодаря чему переводила деньги на счета находящихся в ее распоряжении банковских карт. Кроме того, она дважды внесла данные об окончании исполнительных производств, чтобы скрыть факты хищения денежных средств, - сообщает региональное следственное управление.

У подозреваемой изъяли 1,25 млн рублей. Общую сумму ущерба предстоит выяснить.

В отношении пристава возбуждено 30 уголовных дел по ст. 160 ч. 3 УК РФ "Присвоение вверенного имущества" и два - по ст. 285 ч.1 УК РФ "Злоупотребление полномочиями".