Ёлочные базары в Вологде откроются 21 декабря

В Вологде определено восемь адресов, где вологжане смогут купить новогоднюю ель. Ёлочные базары начнут работать с 21 декабря, самой крупной площадкой станет Торговая площадь.

Также елочные базары откроются на перекрестке улиц Псковской и Ленинградской; на площадках по адресу ул. Конева, 6-8 и ул. Герцена, 68-70; по адресам Ленинградская, 78, 134, Новгородская, 2 и на пл. Чайковского. Ожидается, что к концу декабря добавится еще около десяти площадок.

Сейчас департамент экономического развития принимает заявки от предпринимателей, которые планируют торговать елями. Сейчас заключены договоры с 18 предпринимателями, которые имеют специальные порубочные билеты. Причем заявок ждут также из других регионов, например, в прошлом году в Вологде торговали елями представители Ярославской области.

- На елочных базарах будут торговать только законно работающие в этом направлении предприниматели. За несанкционированную рубку елей предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей для юридических лиц, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Заявки от предпринимателей принимаются до 21 декабря по адресу: ул. Козленская, д. 6. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 72-96-78.