В Кичменгско-Городецком районе прокуратура требует зарегистрировать бесхозный водопровод в селе Еловино

11.12.2018 [Общество]

Прокуратура через суд требует у администрации Кичменгско-Городецкого района поставить на учет водопровод в селе Еловино. В данный момент сам водопровод, артезианская скважина и водонапорная башня являются бесхозными.

- Контроль качества воды не осуществляется, тарифы на холодное водоснабжение не утверждены в установленном порядке, эксплуатирующей организации нет, что создает угрозу жизни и здоровью людей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Сотрудники ведомства направили в районный суд иск с требованием обязать районную администрацию обратиться в орган регистрации прав на объекты недвижимого имущества и поставить на учет  объекты недвижимости, а потом передать их в пользование гарантирующей организации.

Административное исковое заявление судом принято к производству, результаты его рассмотрения находятся на контроле.

Тэги: ЖКХ

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