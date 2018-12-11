В Кичменгско-Городецком районе прокуратура требует зарегистрировать бесхозный водопровод в селе Еловино

Прокуратура через суд требует у администрации Кичменгско-Городецкого района поставить на учет водопровод в селе Еловино. В данный момент сам водопровод, артезианская скважина и водонапорная башня являются бесхозными.

- Контроль качества воды не осуществляется, тарифы на холодное водоснабжение не утверждены в установленном порядке, эксплуатирующей организации нет, что создает угрозу жизни и здоровью людей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Сотрудники ведомства направили в районный суд иск с требованием обязать районную администрацию обратиться в орган регистрации прав на объекты недвижимого имущества и поставить на учет объекты недвижимости, а потом передать их в пользование гарантирующей организации.

Административное исковое заявление судом принято к производству, результаты его рассмотрения находятся на контроле.