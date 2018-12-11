Вологжане стали победителями всероссийских соревнований по савату

В Санкт-Петербурге с 6 по 9 декабря прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по савату* «Серебряная перчатка».

Вологжанин Евгений Шмидт стал победителем Всероссийских соревнований по савату, а также завоевал специальный приз в номинации «За лучшую технику». Череповчанин Юрий Замироха одержал победу на Кубке России.

Тренеры Евгения Шмидта – Алексей Петрушин и Александр Смирнов, Юрия тренирует Илья Круглов.

* Сават - французский бокс, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, сочетающий элементы западного бокса и удары ногами.