В Вытегре осудили сотрудника «Россельхозбанка», укравшего со счетов клиентов 3,5 млн рублей

11.12.2018 [Происшествия]

В Вытегре вынесли приговор сотруднику местного отделения «Россельхозбанка», который украл со счетов клиентов 3,5 млн рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, преступление было совершено 41-летним мужчиной в декабре и октябре 2016 года.

- Судом установлено, что подсудимый, являясь управляющим операционным офисом Санкт-петербургского регионального филиала АО «Россельхозбанк», умышленно, путем обмана осенью 2016 года дважды похитил со счетов жительницы города Вытегра денежные средства в размере 1 560 000 рублей, а также, путем присвоения вверенных ему денежных средств, подделав подписи одного из клиентов кредитного учреждения в расходных кассовых ордерах, завладел денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей, - сообщает прокуратура Вологодской области.

На мужчину были заведены уголовные дела по трем статьям: ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение).

В ходе следствия ущерб в 2 млн рублей одному из клиентов банка был возмещен.

Суд, рассмотрев дело, назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, АО «Россельхозбанк» обязали вернуть потерпевшей 1 560 000 рублей.

Тэги: банки, хищение

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