Вологодские конькобежцы завоевали две медали Кубка мира в Польше

Череповчанка Евгения Лаленкова, вместе Натальей Ворониной и Елизаветой Казелиной стала серебряным призером в командной гонке преследования. Российское трио показало результат 3 мин. 04.10 сек. уступив 1.61 секунд победителям, сборной Японии. Третьей стала Канада. На дистанции 1500 метров Лаленкова заняла 4 место, от тройки лидеров её отделили 78 сотых секунды.



Руслан Захаров, представитель Вологодской области и Санкт-Петербурга, занял третье место в командном спринте. Ещё один представитель Вологодской области, Артем Кузнецов, стал 16-м на дистанции в 500 метров.