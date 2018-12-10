Вологодские конькобежцы завоевали две медали Кубка мира в Польше

10.12.2018 [Спорт]

Череповчанка Евгения Лаленкова, вместе Натальей Ворониной и Елизаветой Казелиной стала серебряным призером в командной гонке преследования. Российское трио показало результат 3 мин. 04.10 сек. уступив 1.61 секунд победителям, сборной Японии. Третьей стала Канада. На дистанции 1500 метров Лаленкова заняла 4 место, от тройки лидеров её отделили 78 сотых секунды.

Руслан Захаров, представитель Вологодской области и Санкт-Петербурга, занял третье место в командном спринте. Ещё один представитель Вологодской области, Артем Кузнецов, стал 16-м на дистанции в 500 метров.

Тэги: коньки

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