Волейболистки череповецкой "Северянки" дважды проиграли "Спарте" из Нижнего Новгорода

В пятом туре Чемпионата России по волейболу среди команд Высшей лиги А череповецкая «Северянка» встречалась с нижегородской «Спартой».

Первый матч завершился тайм-брейком, в котором череповчанки уступили 15:10. Итог - 3:2 в пользу "Спарты"



В повторной игре хозяйки взяли первую партию 25:10, вторая в упорной борьбе осталась за «Северянкой» - 23:25. Но в двух следующих партиях 25:22 и 25:20, «Северянка» потерпела второе поражение подряд.



После пяти туров «Северянка» занимает 3 строчку в турнирной таблице, имея 7 побед и 3 поражения. В следующем туре, 15-16 декабря, череповчанки на своем паркете примут тульскую «Тулицу».