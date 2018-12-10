Пьяный вологжанин врезался в магазин, проверяя свое авто на устойчивость во время дрифта. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 декабря.

Около часа ночи на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине на улице Ленинградской в Вологде. Бойцы прибыли на место происшествия и увидели отъезжающий автомобиль марки "ВАЗ-2114". Передняя часть машины была повреждена, а следы шли от охраняемого объекта.

В салоне машины находились 31-летний водитель и его 27-летний приятель. Водитель пояснил, что они хотели проверить устойчивость машины во время дрифта, он не рассчитал траекторию и задел здание магазина, после чего от удара сработала кнопка тревожной и пожарной сигнализации.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области, во время беседы с нарушителями бойцы вневедомственной охраны заметили, что от молодых людей исходит сильный запах алкоголя, а их речь сбивчива и несвязна. Более того, приятели стали вести себя агрессивно и попытались ударить стражей правопорядка.

Мужчин передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.