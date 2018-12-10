Пьяный вологжанин врезался в магазин, проверяя свое авто на устойчивость

10.12.2018 [Происшествия]

Пьяный вологжанин врезался в магазин, проверяя свое авто на устойчивость во время дрифта. Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 декабря.

Около часа ночи на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом магазине на улице Ленинградской в Вологде. Бойцы прибыли на место происшествия и увидели отъезжающий автомобиль марки "ВАЗ-2114". Передняя часть машины была повреждена, а следы шли от охраняемого объекта.

В салоне машины находились 31-летний водитель и его 27-летний приятель. Водитель пояснил, что они хотели проверить устойчивость машины во время дрифта, он не рассчитал траекторию и задел здание магазина, после чего от удара сработала кнопка тревожной и пожарной сигнализации.

Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Вологодской области, во время беседы с нарушителями бойцы вневедомственной охраны заметили, что от молодых людей исходит сильный запах алкоголя, а их речь сбивчива и несвязна. Более того, приятели стали вести себя агрессивно и попытались ударить стражей правопорядка.

Мужчин передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Тэги: пьяный за рулем
пресс-служба Управления Росгвардии

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека
В суде по делу вологодского врача-анестезиолога выступит эксперт от Леонида Рошаля
Хирург Леонид Рошаль вступился за осужденного анестезиолога Вологодской областной детской больницы
Каменный мост в Вологде не успели реконструировать в срок
У осужденной за взятки Анны Беляевской конфисковали 100% доли в фирме и арестовали часть квартиры
В Шексне женщина поскользнулась возле банка и погибла после удара об лед
В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами
Новый гарантирующий поставщик электричества заработает в Вологодской области с 1 января
Реальные доходы жителей Вологодской области за год упали на 8%
В Вологде в массажном салоне на улице Беляева предлагали услуги проституток
10.12.2018 [Общество]

Команду детского футбольного клуба из Череповца сняли с соревнований в Великом Новгороде по непонятным причинам

693
0
10.12.2018 [Общество]

В Вожеге после проверки условий жизни 93-летнего ветерана ВОВ возбудили уголовное дело

938
1
07.12.2018 [Общество]

В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами

4063
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские конькобежцы завоевали две медали Кубка мира в Польше
Волейболистки череповецкой "Северянки" дважды проиграли "Спарте" из Нижнего Новгорода
Пьяный вологжанин врезался в магазин, проверяя свое авто на устойчивость
Команду детского футбольного клуба из Череповца сняли с соревнований в Великом Новгороде по непонятным причинам
Жителя села имени Бабушкина будут судить за оскорбление полицейского в соцсети по пьяни
46-летняя вологжанка купила в Пскове новорожденную девочку
В Вожеге после проверки условий жизни 93-летнего ветерана ВОВ возбудили уголовное дело
 
05.12.2018 [Общество]

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека

7340
0
10.12.2018 [БлогоVO]

«Вам больше писать не о чем!»

215
0
10.12.2018 [Обзор Прессы]

Пенсионный фонд снова закупает рекламу на четверть миллиарда

436
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика