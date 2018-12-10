Команду детского футбольного клуба из Череповца сняли с соревнований в Великом Новгороде по непонятным причинам

10.12.2018 [Общество]

Команду детского футбольного клуба «Флагман» из Череповца, выигравшую региональный этап Всероссийского турнира по мини-футболу «Уличный красава», сняли с соревнований в Великом Новгороде.

В матчах «Уличного Красавы» участвовали дворовые команды из разных регионов России. Соревнования организует «Общероссийский народный фронт». Одержав победу в Вологде, команда «Флагмана», семь человек 14-15 лет, приехала в Великий Новгород.

- Это был третий этап соревнований. Мы сначала прошли отбор в Череповце, потом играли в Вологде, выиграли и должны были участвовать в межрегиональных соревнованиях в Великом Новгороде. Мы приехали в Великий Новгород – у нас паспорта, страховки были, куча документов, регистрация на сайте, мы все сделали, нас допустили. Первую игру мы выиграли со счетом 4:0. Далее начались странности, - рассказал Newsvo руководитель футбольного клуба Николай Волков.

Сначала команде предъявили обвинение в том, что один из игроков – футболист-профессионал, и он якобы зарегистрирован в единой информационно-аналитической системе Российского футбольного союза, что запрещено условиями соревнований.

- Мы сказали, что это неправда, попросили назвать номер или показать эту запись в системе, после этого они от своих слов отказались, - говорит Николай.

Потом появилась новая претензия – руководителю клуба сказали, что его организация – спортивная школа, и поэтому его ребята не могут принимать участие в соревнованиях для любителей.

- Они сказали, что у моей организации, по ОКВЭД, основной вид деятельности – дополнительное образование детей. Стали говорить, что это признак специализированной футбольной школы. Но у нас нет образовательной лицензии, мы обычная организация, клуб, - говорит Николай Волков.

В итоге команду с соревнований все-таки сняли.

- По моему личному мнению, все это было необходимо, чтобы протолкнуть какую-то свою команду вместо нас. Победители поедут в Сочи, - говорит руководитель клуба.

Newsvo попытался получить комментарий у отделения ОНФ в Великом Новгороде, но дозвониться до организации не удалось, наши сообщения в соцсетях организаторами соревнований игнорируются.

Тэги: Футбол

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