Жителя села имени Бабушкина будут судить за оскорбление полицейского в соцсети по пьяни

Житель села имени Бабушкина стал фигурантом уголовного дела после того, как пьяный написал на своей странице в соцсети пост, оскорбляющий сотрудника ДПС.

Инцидент произошел 6 сентября этого года. Пьяный 22-летний молодой человек был недоволен тем, что полицейский оштрафовал его.

- Через мобильный телефон вошел на свою страницу в социальной сети в Интернете и опубликовал запись, содержащую унизительную оценку инспектора ДПС в неприличной форме. С записью ознакомились пользователи социальной сети. Тем самым, обвиняемый публично оскорбил инспектора ДПС в связи исполнением им своих должностных обязанностей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

В ходе расследования молодой человек признал вину полностью, в содеянном раскаялся, объяснив свое поведение действием алкоголя. Дело передано в суд.

Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Его также могут привлечь к обязательным работам на срок до трехсот шестидесяти часов, либо к исправительным работам на срок до года.