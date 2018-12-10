46-летняя вологжанка купила в Пскове новорожденную девочку

46-летняя жительница Вологды купила в Пскове новорожденную девочку и привезла домой. Молодая девушка, биологическая мать ребенка, продала малышку сразу же после того, как они с ней выписались из роддома.

Уголовное дело по статье «Торговля людьми» возбуждено в отношении 21-летней жительницы Пскова. По версии следствия, она в ноябре 2018 года родила в медицинском учреждении города Пскова девочку.

- Сразу после выписки из родильного дома, согласно ранее достигнутой договоренности с приобретателем, которого она нашла через соцсети, роженица передала своего новорожденного ребенка женщине из Вологды, - сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

По поручению псковских следователей их коллегами из Вологды была задержана 46-летняя «покупательница». Новорожденная девочка изъята и находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. Угрозы жизни ребенка нет.

Подозреваемая в продаже ребенка также задержана, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Следствие по уголовному делу продолжается вологодскими и псковскими специалистами.