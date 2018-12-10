В Вожеге после проверки условий жизни 93-летнего ветерана ВОВ возбудили уголовное дело

В Вожеге следователи возбудили уголовное дело после проверки условий жизни 93-летнего ветерана в разваливающемся доме. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пока – в отношении неопределенного круга лиц, специалисты установят, по чьей вине женщина-пенсионерка оказалась в таких условиях. Примечательно, что местные чиновники попросили помочь ветерану... предпринимателей.

Разваливающаяся крыша, сквозняки и проваливающийся в туалете пол - в таком доме живет 93-летняя Нина Серова в Вожеге. В Великую Отечественную войну она задержала немецкого диверсанта. О том, что ветеран живет в нечеловеческих условиях, в октябре написал ряд СМИ. После этого руководство СУ СК РФ по Вологодской области была инициировало проверку.

Следователь выехал на место и, с привлечением руководителя администрации Вожегодского городского поселения и заведующей отделом ЖКХ и строительства, провел обследование дома. Оно показало, что жилье действительно требует значительного ремонта, в том числе кровли и полов.

- По данным следствия, жилище ветерану предоставлено Вожегодским райпо в 2014 году для проживания на основании договора найма жилого помещения. При этом постоянное проживание женщины престарелого возраста, являющейся инвалидом, в существующих условиях представляет реальную опасность для ее жизни и здоровья, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Районные власти и руководство райпо попросили у местных предпринимателей помочь ветерану Великой Отечественной войны. В итоге необходимые пиломатериалы предоставили предприниматели. Также проведены работы по замене полов в туалете, о чем просила женщина. Вместе с тем, несмотря на заключенный договор, работы по ремонту крыши откладываются.