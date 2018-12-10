В Вожеге после проверки условий жизни 93-летнего ветерана ВОВ возбудили уголовное дело

10.12.2018 [Общество]

В Вожеге следователи возбудили уголовное дело после проверки условий жизни 93-летнего ветерана в разваливающемся доме. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пока – в отношении неопределенного круга лиц, специалисты установят, по чьей вине женщина-пенсионерка оказалась в таких условиях. Примечательно, что местные чиновники попросили помочь ветерану... предпринимателей.

Разваливающаяся крыша, сквозняки и проваливающийся в туалете пол - в таком доме живет 93-летняя Нина Серова в Вожеге. В Великую Отечественную войну она задержала немецкого диверсанта. О том, что ветеран живет в нечеловеческих условиях, в октябре написал ряд СМИ. После этого руководство СУ СК РФ по Вологодской области была инициировало проверку.

Следователь выехал на место и, с привлечением руководителя администрации Вожегодского городского поселения и заведующей отделом ЖКХ и строительства, провел обследование дома. Оно показало, что жилье действительно требует значительного ремонта, в том числе кровли и полов.

- По данным следствия, жилище ветерану предоставлено Вожегодским райпо в 2014 году для проживания на основании договора найма жилого помещения. При этом постоянное проживание женщины престарелого возраста, являющейся инвалидом, в существующих условиях  представляет реальную опасность для ее жизни и здоровья, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Районные власти и руководство райпо попросили у местных предпринимателей помочь ветерану Великой Отечественной войны. В итоге необходимые пиломатериалы предоставили предприниматели. Также проведены работы по замене полов в туалете, о чем просила женщина. Вместе с тем, несмотря на заключенный договор, работы по ремонту крыши откладываются.

- Кроме того, по сведениям Вожегодского районного потребительского общества, предоставленным следствию, указанное жилое помещение числится на балансе общества, но его финансовое состояние не позволяет произвести ремонт дома либо оформить правоустанавливающие документы на него. Здание не признано аварийным или подлежащим сносу, так как балансодержателем оценка его соответствия установленным требованиям не проводилась. В этой связи проживающая в нем женщина в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья участвовать не может,- говорится в сообщении следственного комитета.

Тэги: ветераны, жилье, ВОВ

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