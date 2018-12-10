В Череповце 11-летний мальчик выпал из окна девятого этажа и погиб

10.12.2018 [Происшествия]

В Череповце сегодня утром 11-летний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. Трагедия произошла в многоэтажке на улице Командарма Белова, 39.

«Мне мать мальчика сказала, я встретила ее случайно, что под утро собака в комнате заскреблась. Мать в комнату зашла, а там окно распахнуто, кровать пустая, ребенка нет. Я его маму знаю. Хорошая, благополучная, идеальная, можно сказать, семья. Автомобиль есть, ребенка в школу на машине возили. Сегодня участковый к нам приходил. Опрашивали, что мы про них знаем», — рассказала официальному сайту Череповца соседка родителей погибшего.

Известно, что мальчик учился в пятом классе. В региональном управлении следственного комитета Newsvo рассказали, что по факту гибели ребенка проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, был ли это несчастный случай.

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