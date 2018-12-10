В Череповецком районе объявлены в розыск две школьницы

В Череповецком районе объявили в розыск двух девушек-подростков.

В минувшую субботу, 8 декабря, 13-летняя Елизавета Маркова из деревни Ванеево, и 15-летняя Анастасия Большакова из деревни Ирдоматка около четырех часов вечера ушли каждая из своего дома и пропали. До настоящего времени местонахождение девушек неизвестно, сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Азимут".

Приметы Елизаветы Валерьевны Марковой: рост 170см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы черные ниже плеч. Особые приметы: шрам на лбу с левой стороны под волосами. Была одета: черная короткая куртка с белым мехом на воротнике, бордовые лосины, черные кожаные кроссовки, серая шапка.

Приметы Анастасии Игоревны Большаковой: рост 163 см, нормального телосложения, глаза голубые, цвет волос "баклажан". Особые приметы: волосы на затылке сбриты. Была одета: черная короткая куртка с голубой подкладкой, темно-синие джинсы, коричневые ботинки.

Обе девушки при себе имели сотовые телефоны. Могут находиться в ТЦ "Макси" и ТЦ "Июнь" в Череповце.

В пресс-службе УМВД по Вологодской области добавили, что 15-летняя Анастасия Большакова ранее уже уходила из дома.