В центре Вологды задержали молодого человека с амфетамином

Житель Вологды попал в поле зрения полицейских при попытке незаконного сбыта наркотических средств. Сотрудники правоохранительных органов задержали 23-летнего вологжанина в подъезде одного из многоквартирных домов в центре города.

По информации областного УМВД, при нем был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Химическое исследование показало, что это амфетамин массой порядка 9 граммов.

Сотрудники областного УМВД установили, что вещество предназначалось для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.