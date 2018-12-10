Бассейн в новом ФОКе в Вытегре обещают сдать к августу 2019 года

Накануне в Вытегре открылся ФОК «Мариинский», который строил ООО «СК Новый дом» (занимавшийся также ремонтами Красного и Октябрьского мостов в Вологде). Там осталось достроить бассейн – его сдадут летом 2019 года. В здании из быстровозводимых металлоконструкций общей площадью 1000 квадратных метров предусмотрено четыре плавательных дорожки длиной 25 метров и еще один тренажерный зал, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

В настоящее время на объекте заканчиваются работы нулевого цикла, подведены и подключены все коммунальные сети, собрана ванна бассейна. В январе строители планируют закрыть контур здания, тепло будет подано в феврале.

«Согласно контракту окончание работ намечено на 15 июля следующего года. Со своей стороны мы выполнили все обязательства и полностью профинансировали объект. Надеюсь, что летом вытегоры смогут лично оценить современный бассейн. Поручаю главе района обеспечить ввод второго этапа объекта, а именно строительство бассейна, до 1 августа 2019 года», - сказал Олег Кувшинников.

Напомним, сам ФОК должны были ввести в эксплуатацию до 1 августа 2018 года, однако сроки были сорваны.

Фундамент ФОКа был заложен еще 2010 году. Был заключен муниципальный контракт, цена которого составляла 259,60 млн. рублей. Но в 2012 году работы остановили, а объект был оформлен как незавершенное строительство. В сентябре 2013 года губернатор поручил переделать проектно-сметную документацию и разорвать контракт с генеральной подрядной организацией, которая начала возведение комплекса. Он поручил в 2014 году достроить ФОК и открыть его без бассейна, а бассейн должен был стать вторым этапом строительства. Однако в сентябре 2013 года из-за финансовых проблем контракт был расторгнут, а стройка снова "заморожена". В августе 2016 года глава региона вновь поручил возобновить работы. 28 августа был опубликован тендер на внесение изменений в документацию проекта строительства ФОКа - разделение работ на два этапа: строительство ФОКа и бассейна. Начальная цена контракта на внесения этих изменений составила 1,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора, общий объем инвестиций в ФОК из бюджета области составил 180 млн. рублей.

В ФОКе есть зал для игровых видов спорта, где будут проходить занятия и соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу; малый спортивный зал - для занятий боевыми искусствами и фитнесу, а также тренажерный зал. Общее число занимающихся – 186 человек.