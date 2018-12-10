Череповецкая «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту»

Матч между «Северсталью» и «Йокеритом» прошел в рамках Регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье. В начале второго периода череповчане вели в счёте 3:1, благодаря дублю Ильи Хохлова и голу Юрия Трубачева.

Однако до второго перерыва гости сократили своё отставание до минимума, а в третьем периоде довели счет до 3:4 - победную шайбу забросил Йессе Йоэнсуу.

Отметим, что «Северсталь» не может выиграть у команды «Йокерит» в Чемпионате КХЛ семь матчей подряд - с января 2017 года.



11 декабря череповчане сыграют в Москве против «Динамо». После этого наступит недельная пауза, связанная с играми Сборной России за Кубок Первого канала.



