В Череповце приставы выселили ломбард из-за долгов по арендной плате

10.12.2018 [Происшествия]

В Череповце приставы выселили ломбард из арендуемых помещений. Фирма не платила их владельцу за аренду.

- Руководство организации, располагавшейся в Череповце на ул. Горького, накопило задолженность по арендной плате, в связи с чем собственник помещения потребовал его освободить. Однако, добровольно это сделать представители коммерческой организации отказывались. Взыскатель обратился в суд, который удовлетворил предъявленный иск и обязал юридическое лицо освободить нежилое помещение, - сообщает пресс-служба вологодского управления службы судебных приставов.

Приставы проинформировали руководство ломбарда, что фирма должна освободить в установленный законом добровольный срок. Однако организация это требование не выполнила.В итоге сотрудники УФССП выехали на место и опечатали помещение. На владельца ломбарда составлены два протокола по 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

- Кроме того, в ходе совершения исполнительных действий выяснилось, что в сейфе ломбарда имеются денежные средства, и поскольку помимо прочего организация задолжала в пользу Федеральной налоговой службы и Фонда социального страхования 12 тыс. руб., работники ведомства обязали руководство организации оплатить задолженность. В итоге в этот же день долг был погашен, и судебным приставам предоставлена квитанция об оплате, - сообщает УФССП по Вологодской области.

Тэги: ломбард, арест, судебные приставы

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