В Череповце приставы выселили ломбард из-за долгов по арендной плате

В Череповце приставы выселили ломбард из арендуемых помещений. Фирма не платила их владельцу за аренду.

- Руководство организации, располагавшейся в Череповце на ул. Горького, накопило задолженность по арендной плате, в связи с чем собственник помещения потребовал его освободить. Однако, добровольно это сделать представители коммерческой организации отказывались. Взыскатель обратился в суд, который удовлетворил предъявленный иск и обязал юридическое лицо освободить нежилое помещение, - сообщает пресс-служба вологодского управления службы судебных приставов.

Приставы проинформировали руководство ломбарда, что фирма должна освободить в установленный законом добровольный срок. Однако организация это требование не выполнила.В итоге сотрудники УФССП выехали на место и опечатали помещение. На владельца ломбарда составлены два протокола по 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».