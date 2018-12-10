В Верховажье 53-летняя женщина погибла во время пожара из-за курения ее мужа

10.12.2018 [Происшествия]
В Верховажье 53-летняя женщина погибла во время пожара из-за курения ее мужа

Частный жилой дом сгорел в Верховажье в воскресенье. Сигнал о возгорании на проспекте Победы, 7 поступил на пульт «01» накануне около 15.05. Пожарные прибыли на место спустя 4 минуты.

В доме проживали 56-летний мужчина и его 53-летняя жена. Женщина погибла во время пожара, ее супруга вытащил из горящего дома сосед. Пострадавший доставлен в больницу с ожогами.

В результате пожара огнем уничтожена внутренняя отделка дома на площади 54 кв. метра на первом этаже, закопчена внутренняя отделка в двухэтажной части дома.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны хозяина дома. Ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.

Тэги: курение, пожар
Фото областного УМЧС

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