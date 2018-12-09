Череповецкая «Северсталь» поднялась на 10-ю строчку Западной конференции КХЛ

09.12.2018 [Спорт]

7 декабря хоккеисты «Северстали» на своей площадке принимали китайский «Куньлунь Ред Стар». Имея подавляющее преимущество в первом периоде, череповчане смогли забить только один гол в ворота соперника. Отличился Вадим Кудако, для которого эта шайба стала первой в сезоне.

Второй период игры прошёл в равной борьбе, но без заброшенных шайб.

В третьем периоде Сергей Монахов увеличил преимущество череповчан до двух шайб, но после видеоповтора судьи отменили гол, посчитав, что была помеха вратарю. Гости вскоре сравняли счёт и перевели игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка длилась 53 секунды - именно столько понадобилось Владиславу Кодоле, чтобы принести победу череповчанам 2:1.

Благодаря этой победе «Северсталь» покинула последнюю строчку Западной конференции, поднявшись с 12-го на 10-е место. 9 декабря череповчане сыграют с финским «Йокеритом».

Добавим, что хоккейный клуб «Северсталь» подписал контракт с двумя нападающими - Сергеем Купцовым и Алексеем Михновым. Сергей Купцов пришёл из московского ЦСКА в "обмен на денежную компенсацию", сообщается на сайте "Северстали".  Алексей Михнов на профессиональном уровне дебютировал в ярославском «Локомотиве», играл за московское «Динамо», новосибирскую «Сибирь», магнитогорский «Металлург» и «Югру» из Ханты-Мансийска.

Кроме того, ХК «Северсталь» поместил двух нападающих, Картера Эштона и Александра Щербину, в список отказа.

Тэги: хоккей

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