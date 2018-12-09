Правозащитница Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года

Российская правозащитница, член Совета при президенте РФ по правам человека Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни, сообщила пресс-служба организации. Людмила Михайловна ушла из жизни в палате московской городской клинической больницы № 15.

"Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя", - отметил глава СПЧ Михаил Федотов.

Помимо членства в СПЧ, с мая 1996 года Людмила Алексеева возглавляла Московскую Хельсинкскую группу - неправительственную правозащитную организацию, созданную в 1976 году. Сразу же после возникновения МХГ её участники подвергались давлению со стороны КГБ и партийных структур. С февраля 1977 года начались аресты членов хельсинкских групп, в том числе МХГ. Людмила Алексеева и некоторые другие члены МХГ были вынуждены эмигрировать в 1976‑1977 годах. Группа возобновила свою работу в 1989 году. В 1993 году Людмила Алексеева вернулась в Россию, продолжив правозащитную деятельность.