Правозащитница Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года

09.12.2018 [Общество]
Правозащитница Людмила Алексеева скончалась в возрасте 91 года

Российская правозащитница, член Совета при президенте РФ по правам человека Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни, сообщила пресс-служба организации. Людмила Михайловна ушла из жизни в палате московской городской клинической больницы № 15.

"Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя", - отметил глава СПЧ Михаил Федотов.

Помимо членства в СПЧ, с мая 1996 года Людмила Алексеева возглавляла Московскую Хельсинкскую группу - неправительственную правозащитную организацию, созданную в 1976 году. Сразу же после возникновения МХГ её участники подвергались давлению со стороны КГБ и партийных структур. С февраля 1977 года начались аресты членов хельсинкских групп, в том числе МХГ. Людмила Алексеева и некоторые другие члены МХГ были вынуждены эмигрировать в 1976‑1977 годах. Группа возобновила свою работу в 1989 году. В 1993 году Людмила Алексеева вернулась в Россию, продолжив правозащитную деятельность.

Тэги: права человека
Фото: commons.wikimedia.org. Автор: Vitaliy Ragulin

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