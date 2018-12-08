Детей из Сямжи на футбольные соревнования в Верховажье перевозил пьяный водитель

08.12.2018 [Происшествия]

В селе Верховажье на улице Смидовича 6 декабря был остановлен пьяный водитель, который вез детей из Сямжи на футбольные соревнования.

Автомобиль марки «Газель» был остановлен госавтоинспектором. В автомашине находились девять подростков  в возрасте от 14 до 16 лет.

- Инспектор ГИБДД заметил у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчине было предложено пройти освидетельствование, в результате которого факт алкогольного опьянения подтвердился. В отношении нарушителя составлен административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), - сообщает областное УМВД.

Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Также составлены материалы по ст. 12.31 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил выпуска на линию транспортного средства, и по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ (организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям), что влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц – 25 тыс. рублей, на юридических лиц – 100 тысяч рублей.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кто осуществлял перевозку детей, не сообщается.

Тэги: пассажироперевозки, пьяные водители
Фото областного УМВД

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