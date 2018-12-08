В Череповце разбился "Фольксваген", выехавший на встречку

Накануне в Череповце около 20.50 у дома 53 на Кирилловском шоссе разбился автомобиль, выехавший на встречку.

По предварительной информации областного УМВД, 32-летний водитель машины "Фольксваген Пассат", ехавший в крайней левой полосе из города в сторону трассы, пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения, по которой двигался грузовой автомобиль "Ман" с полуприцепом. От удара по правому борту грузовика "Фольксваген" вынесло на соседнюю полосу движения, где во встречном направлении ехал "Ниссан Нот" под управлением 19-летнего водителя. "Ниссан Нот" в результате столкновения выехал на обочину.

В результате ДТП пострадал водитель "Фольксвагеа". С травмами различной степени тяжести мужчина госпитализирован.