В Шексне женщина поскользнулась возле банка и погибла после удара об лед

49-летняя жительница Шексны погибла, упав на ледяной тротуар.

Как сообщает местная газета "Звезда", женщина проходила мимо здания «Россельхозбанка» на улице Труда, поскользнулась и упала. Очевидцы заметили, что женщина не поднимается, и вызвали машину «скорой помощи».

Спасти пострадавшую не удалось - она скончалась в реанимобиле. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины. В частности, предстоит выяснить, кто отвечал за неочищенный ото льда участок тротуара.