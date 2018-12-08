В Шексне женщина поскользнулась возле банка и погибла после удара об лед

08.12.2018 [Происшествия]

49-летняя жительница Шексны погибла, упав на ледяной тротуар.

Как сообщает местная газета "Звезда", женщина проходила мимо здания «Россельхозбанка» на улице Труда, поскользнулась и упала. Очевидцы заметили, что женщина не поднимается, и вызвали машину «скорой помощи».

Спасти пострадавшую не удалось - она скончалась в реанимобиле.  Следственный комитет проводит проверку по факту гибели женщины. В частности, предстоит выяснить, кто отвечал за неочищенный ото льда участок тротуара.

Тэги: лед, гибель человека

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