В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами

07.12.2018 [Общество]

В интернете собирают подписи в защиту бабаевского полицейского Дмитрия Гусева. Напомним, будучи главным оперативником Бабаевского района, Дмитрий пытался бороться с черными лесорубами, однако не всем это понравилось. В итоге он сам оказался под следствием - правоохранители обвинили его в превышении должностных полномочий, а Устюженский районный суд приговорил Гусева к 3,5 годам условного срока. Хотя ранее судья того же суда полностью его оправдал по этому делу. Об этой истории Newsvo подробно писал в октябре этого года.

В августе 2017 года начальник местной оперчасти Дмитрий Гусев задержал с поличным черного лесоруба в Устюженском районе. 11 августа опергруппа задержала на месте преступления Александра Ванюкова вместе с подельниками - лесорубы грузили свежеспиленный лес на лесовоз. Задержанные сдали еще две делянки на территории Бабаевского района. Бабаевские следователи возбудили уголовное дело по статье «незаконная рубка древесины». По данным петиции, с незаконной делянки у деревни Торопово «ушло» порядка 1700 кубов леса, а это примерно 30 вагонов железнодорожного состава.

Как считают авторы петиции, кому-то очень не хотелось, чтобы по Тороповской делянке также было возбуждено уголовное дело. Кому в правоохранительных органах это было выгодно, они подробно объясняют в тексте в защиту Дмитрия Гусева.

В самый разгар следственных действий в МО МВД России по Бабаевскому району приехал адвокат Ванюкова – бывший начальник следственного управления регионального УМВД Сергей Востров. На следующее утро в райотделе полиции появились начальник отдела собственной безопасности регионального УМВД и два спецназовца. Как рассказал Дмитрий, его без предъявления обвинения задержали в собственном кабинете и увезли в устюженский райотдел полиции. Только вечером появилось постановление о возбуждении уголовного дела.

Суть обвинения, которое предъявили Гусеву, сводилось к следующему: у Александра Ванюкова, отпущенного из ИВС под подписку о невыезде, через несколько дней после задержания появились синяки на ноге. Как он уверял, побои ему нанесли во время задержания, хотя в тот момент, когда его отпускали из райотдела, он был осмотрен – тогда побоев зафиксировано не было. Несмотря на это, в отношении Дмитрия Гусева возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, которое расследовалось районным отделом следственного комитета.

Авторы петиции пишут, что в 2010 году Ванюков в составе бригады попался на незаконной рубке древесины вместе со своим подельником. Сергей Востров в то время возглавлял следственное управление областного УВД и курировал Бабаевский район. Согласно информации в петиции, Ванюков по тому делу проходил свидетелем, а его подельник уехал из России - его фотография украшает доску в РОВД, где вывешены фото людей, находящихся в федеральном розыске:

- Как рассказывают бывшие оперативники бабаевского РОВД, Ванюкова еще с 2005 года неоднократно пытались закрыть за незаконную рубку древесины и даже задерживали с поличным, но каждый раз неизвестный покровитель «отмазывал» его от чрезмерно ретивых силовиков. Дмитрий Гусев стал первым полицейским, кому реально удалось привлечь Ванюкова к ответственности. Весной этого года суд признал его виновным по статье за незаконную рубку древесины и приговорил к трем годам условного срока со штрафом в 867.748 рублей.

Ранее жители уже писали письмо президенту в защиту Дмитрия Гусева, однако оно ни к чему не привело. Теперь свое обращение авторы петиции адресовали председателю Верховного суда РФ и Администрации президента.

- Мы уверены, что повторная апелляция областного суда оставит приговор в силе. Требуем тщательного пересмотра этого дела. Через центральные СМИ мы писали обращение в Генеральную прокуратуру, откуда получили стандартную отписку. На областном уровне это дело капитально "бускует". При этом власти постоянно заявляют о необходимости борьбы с незаконными рубками древесины. Но те, кто действительно ведет борьбу с черными лесорубами, сами оказываются под следствием, - такими словами завершается текст петиции.

Тэги: коррупция, черные лесорубы, полиция

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека
Хирург Леонид Рошаль вступился за осужденного анестезиолога Вологодской областной детской больницы
Каменный мост в Вологде не успели реконструировать в срок
У осужденной за взятки Анны Беляевской конфисковали 100% доли в фирме и арестовали часть квартиры
Из бюджета Вологодской области потратят 610 тысяч рублей на демилитаризацию военной техники
Реальные доходы жителей Вологодской области за год упали на 8%
Новый гарантирующий поставщик электричества заработает в Вологодской области с 1 января
В лесу в Вологодском районе нашли тело 53-летнего Юрия Житова, пропавшего в 2017 году
В Великом Устюге сын директора «Мороз Арены» подозревается в вымогательстве
Ледовые катки в Вологде: где и когда можно кататься бесплатно
07.12.2018 [Общество]

В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами

452
0
07.12.2018 [Общество]

В суде по делу вологодского врача-анестезиолога выступит эксперт от Леонида Рошаля

1253
0
05.12.2018 [Общество]

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека

5840
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами
Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по плаванию
В Грязовецком районе начальник почтового отделения присвоила выручку и товары на 130 тысяч рублей
В Вологде экс-сотрудницу полиции оштрафовали на 10 тысяч рублей за кражу денег из служебного сейфа
Вологжане могут выиграть сборник стихов о Вологде «Город нашей души» за ответ на вопрос гида Нины Смелковой
Новый многофункциональный спорткомплекс обещают построить в Шексне в 2020 году
В Соколе 16-летняя девушка нашла на улице пакетик со «спайсом» и продала знакомой
 
05.12.2018 [Общество]

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека

5840
0
07.12.2018 [БлогоVO]

Хорошие новости, но не окончательные. Работаем по плану

167
0
07.12.2018 [Обзор Прессы]

Рыбак из Череповца объявил войну браконьерам и начал «атаку» с воздуха

186
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика