В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами

В интернете собирают подписи в защиту бабаевского полицейского Дмитрия Гусева. Напомним, будучи главным оперативником Бабаевского района, Дмитрий пытался бороться с черными лесорубами, однако не всем это понравилось. В итоге он сам оказался под следствием - правоохранители обвинили его в превышении должностных полномочий, а Устюженский районный суд приговорил Гусева к 3,5 годам условного срока. Хотя ранее судья того же суда полностью его оправдал по этому делу. Об этой истории Newsvo подробно писал в октябре этого года.

В августе 2017 года начальник местной оперчасти Дмитрий Гусев задержал с поличным черного лесоруба в Устюженском районе. 11 августа опергруппа задержала на месте преступления Александра Ванюкова вместе с подельниками - лесорубы грузили свежеспиленный лес на лесовоз. Задержанные сдали еще две делянки на территории Бабаевского района. Бабаевские следователи возбудили уголовное дело по статье «незаконная рубка древесины». По данным петиции, с незаконной делянки у деревни Торопово «ушло» порядка 1700 кубов леса, а это примерно 30 вагонов железнодорожного состава.

Как считают авторы петиции, кому-то очень не хотелось, чтобы по Тороповской делянке также было возбуждено уголовное дело. Кому в правоохранительных органах это было выгодно, они подробно объясняют в тексте в защиту Дмитрия Гусева.

В самый разгар следственных действий в МО МВД России по Бабаевскому району приехал адвокат Ванюкова – бывший начальник следственного управления регионального УМВД Сергей Востров. На следующее утро в райотделе полиции появились начальник отдела собственной безопасности регионального УМВД и два спецназовца. Как рассказал Дмитрий, его без предъявления обвинения задержали в собственном кабинете и увезли в устюженский райотдел полиции. Только вечером появилось постановление о возбуждении уголовного дела.

Суть обвинения, которое предъявили Гусеву, сводилось к следующему: у Александра Ванюкова, отпущенного из ИВС под подписку о невыезде, через несколько дней после задержания появились синяки на ноге. Как он уверял, побои ему нанесли во время задержания, хотя в тот момент, когда его отпускали из райотдела, он был осмотрен – тогда побоев зафиксировано не было. Несмотря на это, в отношении Дмитрия Гусева возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий, которое расследовалось районным отделом следственного комитета.

Авторы петиции пишут, что в 2010 году Ванюков в составе бригады попался на незаконной рубке древесины вместе со своим подельником. Сергей Востров в то время возглавлял следственное управление областного УВД и курировал Бабаевский район. Согласно информации в петиции, Ванюков по тому делу проходил свидетелем, а его подельник уехал из России - его фотография украшает доску в РОВД, где вывешены фото людей, находящихся в федеральном розыске:

- Как рассказывают бывшие оперативники бабаевского РОВД, Ванюкова еще с 2005 года неоднократно пытались закрыть за незаконную рубку древесины и даже задерживали с поличным, но каждый раз неизвестный покровитель «отмазывал» его от чрезмерно ретивых силовиков. Дмитрий Гусев стал первым полицейским, кому реально удалось привлечь Ванюкова к ответственности. Весной этого года суд признал его виновным по статье за незаконную рубку древесины и приговорил к трем годам условного срока со штрафом в 867.748 рублей.

Ранее жители уже писали письмо президенту в защиту Дмитрия Гусева, однако оно ни к чему не привело. Теперь свое обращение авторы петиции адресовали председателю Верховного суда РФ и Администрации президента.