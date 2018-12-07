Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по плаванию

07.12.2018 [Спорт]

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по плаванию "Резервы России". Они прошли с 28 ноября по 2 декабря в Саранске.

На состязаниях разыгрывали медали в четырех категориях: юноши 15-16 лет, девушки 13-14 лет, юниоры 17-18 лет и юниорки 15-17 лет.

Тринадцатилетняя вологжанка Анастасия Маркова установила 4 рекорда Вологодской области, завоевав 2 серебряных медали на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем.

Тэги: плавание

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