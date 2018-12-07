В Грязовецком районе начальник почтового отделения присвоила выручку и товары на 130 тысяч рублей

В Грязовецком районе начальницу одного из почтовых отделений подозревают в присвоении и растрате чужого имущества.

По версии следствия, в 2018 году 32-летняя подозреваемая из корыстных побуждений забрала себе деньги из кассы и присвоила товары на общую сумму 35,8 тыс. рублей. Позднее она присвоила вверенные ей денежные средства, а также товарно-материальные ценности, на общую сумму 98 тысяч рублей. Итого сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

- Тот факт, что деньги от реализации товаров (газет, продуктов питания и т.д.) в кассу вносились не в полном объеме, вскрылся в ходе ведомственной проверки и ревизии. На основании заявления ФГУП «Почта России» и материалов оперативно-розыскной деятельности МО МВД России «Грязовецкий» следователями возбуждено уголовное дело, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в том числе мотивы.