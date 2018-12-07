В Грязовецком районе начальник почтового отделения присвоила выручку и товары на 130 тысяч рублей

07.12.2018 [Происшествия]

В Грязовецком районе начальницу одного из почтовых отделений подозревают в присвоении и растрате чужого имущества.

По версии следствия, в 2018 году 32-летняя подозреваемая из корыстных побуждений забрала себе деньги из кассы и присвоила товары на общую сумму 35,8 тыс. рублей. Позднее она присвоила вверенные ей денежные средства, а также товарно-материальные ценности, на общую сумму 98 тысяч рублей. Итого сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

- Тот факт, что деньги от реализации товаров (газет, продуктов питания и т.д.) в кассу вносились не в полном объеме, вскрылся в ходе ведомственной проверки и ревизии. На основании заявления ФГУП «Почта России» и материалов оперативно-розыскной деятельности МО МВД России «Грязовецкий» следователями возбуждено уголовное дело, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в том числе мотивы.

Тэги: Почта России

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека
Хирург Леонид Рошаль вступился за осужденного анестезиолога Вологодской областной детской больницы
Каменный мост в Вологде не успели реконструировать в срок
У осужденной за взятки Анны Беляевской конфисковали 100% доли в фирме и арестовали часть квартиры
Из бюджета Вологодской области потратят 610 тысяч рублей на демилитаризацию военной техники
Реальные доходы жителей Вологодской области за год упали на 8%
Новый гарантирующий поставщик электричества заработает в Вологодской области с 1 января
В лесу в Вологодском районе нашли тело 53-летнего Юрия Житова, пропавшего в 2017 году
В Великом Устюге сын директора «Мороз Арены» подозревается в вымогательстве
Ледовые катки в Вологде: где и когда можно кататься бесплатно
07.12.2018 [Общество]

В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами

453
0
07.12.2018 [Общество]

В суде по делу вологодского врача-анестезиолога выступит эксперт от Леонида Рошаля

1253
0
05.12.2018 [Общество]

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека

5840
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В интернете появилась петиция в защиту бабаевского оперативника, боровшегося с черными лесорубами
Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро на Всероссийских соревнованиях по плаванию
В Грязовецком районе начальник почтового отделения присвоила выручку и товары на 130 тысяч рублей
В Вологде экс-сотрудницу полиции оштрафовали на 10 тысяч рублей за кражу денег из служебного сейфа
Вологжане могут выиграть сборник стихов о Вологде «Город нашей души» за ответ на вопрос гида Нины Смелковой
Новый многофункциональный спорткомплекс обещают построить в Шексне в 2020 году
В Соколе 16-летняя девушка нашла на улице пакетик со «спайсом» и продала знакомой
 
05.12.2018 [Общество]

С 1 января 2019 года тариф за вывоз мусора в Вологодской области может составить 140 рублей с человека

5840
0
07.12.2018 [БлогоVO]

Хорошие новости, но не окончательные. Работаем по плану

167
0
07.12.2018 [Обзор Прессы]

Рыбак из Череповца объявил войну браконьерам и начал «атаку» с воздуха

186
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика