В Вологде экс-сотрудницу полиции оштрафовали на 10 тысяч рублей за кражу денег из служебного сейфа

В Вологде бывшую сотрудницу полиции, укравшую из служебного сейфа 54 тысячи рублей, оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, летом 2018 года 37-летняя женщина, являясь старшим дознавателем одного из отделов полиции, украла деньги из сейфа городского УМВД.

- Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, открыла стоявший в служебном кабинете сейф коллеги, откуда тайно похитила упакованные в бумажный конверт денежные средства в общей сумме 44 540 рублей, которые являлись вещественными доказательствами по материалам доследственных проверок. В тот же период из сейфа она снова достала конверт, вскрыла его, после чего тайно похитила из него денежные средства в сумме 10 300 рублей, - сообщало региональное управление следственного комитета.

Факты кражи были вскрыты сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Вологодской области, они и направили материалы проверки в следственный комитет. Женщина была уволена.

- В суде подсудимая раскаялась, сослалась на сложную жизненную ситуацию, послужившую причиной преступлений, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, активно способствовала раскрытию преступлений, частично загладила материальный вред, - сообщает прокуратура Вологды.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.