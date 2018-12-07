Вологжане могут выиграть сборник стихов о Вологде «Город нашей души» за ответ на вопрос гида Нины Смелковой

07.12.2018 [Культура]

В Вологде 11 декабря презентуют сборник стихов «Город нашей души». Писатель Александр Цыганов собрал в этой книге стихотворные признания в любви областной столице от известных литераторов.

-  Знаменитые поэты в своих стихах воспели все самые яркие моменты истории нашего города: основание Вологды (А. Романов «Герасим»), приезд Петра Великого в наш город (С. Орлов «Пётр Великий в Вологде», Ю. Леднев «Пётр Первый и звонарь»), отметили они и вологодские величавые соборы (О. Фокина «Вологде»), и вологодские кружева (П. Синявский «Кружевные сказки», Л. Васильева «Вологодские кружева»), не забыли они и про вологодское «оканье» (Ю. Леднев «Вологжаночка»). В антологии представлены не только известные вологодские авторы, но и те вдохновлённые вологодским краем поэты и писатели, чьи имена вошли в золотой фонд отечественной словесности, - сообщает Централизованная библиотечная система города Вологды.

11 декабря участники презентации в большом зале библиотеки на улице Марии Ульяновой, 7  смогут услышать строчки из любимых произведений о Вологде и открыть для себя новых авторов. Ведущими по переулкам литературной Вологды в этот вечер станут Всеволод Чубенко и Нина Смелкова, а рассказчиками - вологодские писатели, подарившие городу свои стихотворения.

На презентации прозвучат песни на стихи вологодских авторов в исполнении вокального дуэта Ларисы Пилинской и Антона Николаева, а также выступление певицы Марины Зайцевой и театра моды «Истоки», музыкальные композиции в исполнении оркестра русских народных инструментов «Перезвоны» под руководством Александра Султаншина.

Поклонники вологодской литературы смогут получить новый сборник «Город нашей души» в подарок, ответив на вопросы лучшего гида России Нины Смелковой. Подробности в группе литературного вечера в соцсети.

Тэги: книги, стихи

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