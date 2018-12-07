Новый многофункциональный спорткомплекс обещают построить в Шексне в 2020 году

07.12.2018 [Общество]

В Шексне на деньги газовиков построят новый многофункциональный спорткомплекс. Об этом в ходе градостроительного совета заявил глава региона Олег Кувшинников.

Планируется, что в двухэтажном здании площадью 4,5 тыс. кв. метров разместятся залы для борьбы, тренажерный, универсальный спортивный зал для занятий баскетболом, мини-футболом и настольным теннисом, раздевалки, душевые, буфет. Будут оборудованы открытые трибуны на 500 посадочных мест и трибуны в самом здании, рассчитанные на 300 посетителей.

На проектирование и строительство спорткомплекса в Шексне предусмотрено 200 млн рублей. Работы будут осуществляться в рамках договора пожертвования, заключенного в мае 2018 года между ООО «Газпром трансгаз Ухта» и правительством области.

Как ранее сообщал Newsvo, согласно документу, планируется строительство, реконструкция и ремонт 11 объектов на территории области. Договор заключен на общую сумму пожертвования в 965,3 млн рублей.

«В результате в Шексне появится один из крупнейших современных комплексов, в котором можно будет проводить соревнования различных уровней», - подчеркнул губернатор области.

Строительство должно начаться в 2019 году, сдать объект планируют в 2020 году. Шекснинцы смогут сами выбрать название для нового ФОКа, сообщает пресс-служба губернатора.

На градсовете в Шекснинском районе также обсудили вопросы ремонта ЦРБ, школы имени адмирала А.М. Калинина, детских садов, домов культуры, газификации отдаленных населенных пунктов. В целом, с учетом принятых сегодня решений, в ближайшие три года  объем средств, выделяемых на развитие Шекснинского района, составит порядка 1,2 млрд. рублей.

Тэги: спорт

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