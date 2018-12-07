В Соколе 16-летняя девушка нашла на улице пакетик со «спайсом» и продала знакомой

В Соколе 16-летняя девушка нашла на улице пакетик с курительной смесью и продала знакомой. Инцидент произошел в районном центре 3 декабря. Данных о том, был ли этот пакетик оставлен курьером, нет.

- По версии следствия, подозреваемая на улице обнаружила сверток с наркотическим веществом массой не менее 0,08 г. Присвоив его себе, девушка решила сбыть запрещенное вещество своей совершеннолетней знакомой. Прибыв к ее дому, подозреваемая встретилась с приятельницей и продала ей наркотик за наличные денежные средства, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Во время очередной встречи девушка с женщиной были задержаны полицейскими на улице Сокола. Пакет с курительной смесью, которую они собирались употребить, у них был изъят.

Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и условия воспитания девочки.