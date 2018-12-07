В Вологде в массажном салоне на улице Беляева предлагали услуги проституток

В Вологде полицейские подтвердили информацию о работе борделя на улице Беляева. По данным Newsvo, речь может идти о заведении «Нирвана», которое позиционировало себя как массажный салон.

- В управление уголовного розыска УМВД России по Вологодской области поступила информация, что в одном из зданий, расположенном на ул. Беляева Вологды, под видом массажного салона оказываются интимные услуги. Чтобы не привлекать излишнее внимание горожан, на здании не было никаких вывесок, но при этом по периметру были расположены видеокамеры. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что посетителям под видом оказания процедур массажа предлагались услуги сексуального характера, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выехав на место, полицейские задержали в салоне трех девушек в возрасте от 25 до 34 лет. Также оперативники нашли доказательства, свидетельствующие о систематическом оказании подобных услуг.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», ведется следствие. Отметим, что сайт салона и группа в соцсети ВКонтакте продолжают работать.