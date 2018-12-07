В Междуреченском районе пьяный 20-летний молодой человек приставал к 13-летнему подростку

20-летнего жителя Междуреченского района будут судить за то, что он пьяный приставал к 13-летнему мальчику. В отношении молодого человека было возбуждено дело ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18 лет, в отношении лица, не достигшего 14 лет).

- По версии следствия, летом 2018 года в одном из населенных пунктов Междуреченского района обвиняемый по месту жительства распивал спиртное в компании несовершеннолетних подростков. Воспользовавшись опьянением 13-летнего знакомого, он совершил по отношению к нему непристойные действия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Экспертиза показала, педофилией молодой человек не страдает, причиной произошедшего стало его алкогольное опьянение. Следователи отмечают, обвиняемый уже был судим за угон, и это преступление совершил в период испытательного срока. В связи с этим инициирован вопрос отмены ему условного осуждения. Сейчас молодой человек находится в местах лишения свободы, ожидая рассмотрения судом нового уголовного дела.