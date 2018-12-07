Шекснинский район получит субсидию в 170 млн рублей на обеспечение населения питьевой водой

07.12.2018 [Общество]

170 млн рублей из областного бюджета получит Шекснинский район на ремонт водопроводных очистных сооружений. Они были построены на берегу Шекснинского водохранилища в 1980 году.

«В настоящий момент в районе питьевой водой надлежащего качества обеспечено лишь около 20% населения. Фиксируется повышенная мутность и цветность, в воде присутствуют железо и другие загрязнители. Перед всеми муниципалитетами в прошлом году мной была поставлена задача - запустить программу строительства и реконструкции очистных сооружений с централизованной системой водоснабжения для того, чтобы обеспечить 100% жителей качественной водой. Решить эту проблему в Шекснинском районе необходимо до 2020 года», - отметил во время градсовета в Шекснинском районе глава региона Олег Кувшинников.

В течение трех лет в поселке Шексна должны провести комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных очистных сооружений с переходом на двухступенчатую схему очистки воды. Для этого в рамках реализации подпрограммы «Вода Вологодчины» предусмотрена субсидия из областного бюджета порядка 170 млн. рублей. Напомним, о том, что в ближайшие три года на реализацию госпрограммы «Вода Вологодчины» из областного бюджета выделят 500 млн рублей, губернатор сказал в июле 2018 года во время визита в Тотьму. В список на 2019-2020 годы включено 20 населенных пунктов, в том числе 10 городов: Тотьма, Вологда, Шексна, Кириллов, Кадников, Вохтога, Грязовец, Вытегра, Никольск и Устюжна.

Параллельно в Шекснинском районе будут проводиться работы по решению проблемы со сточными водами, в том числе в деревне Нифантово. Сейчас очистные сооружения, принадлежащие ООО «Шекснинская птицефабрика», находятся в неудовлетворительном состоянии. В качестве решения этого вопроса рассматривается два варианта: строительство новых очистных сооружений в Нифантово и строительство напорного канализационного коллектора через реку Шексна для транспортировки сточных вод на очистные сооружения канализации Шексны.

Тэги: ЖКХ, вода

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