В Великом Устюге ВАЗ врезался в столб: водитель и два пассажира в больнице

В Великом Устюге сегодня ночью водитель ВАЗа врезался в столб. ДТП произошло на перекрестке улицы Кооперативной и Советского проспекта в 00.20.

По предварительным данным пресс-службы областного УМВД, 19-летний молодой человек за рулем ВАЗа превысил скорость, не учел погодные условия, в итоге не справился с управлением и врезался в электроопору. В результате происшествия травмы получили пять человек. При этом водитель, а также 18-летний и 19-летний пассажиры авто госпитализированы. Травмы получили 15-летняя и 17-летняя девушки, также ехавшие в ВАЗе, им назначено амбулаторное лечение.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.