В Чагоде семья с четырьмя детьми осталась без крыши над головой из-за пожара

07.12.2018 [Происшествия]

В Чагоде семья с четырьмя детьми осталась без крыши над головой: вечером 6 декабря их деревянный дом на улице Средней сгорел.

Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, сигнал о возгорании поступил накануне в 20.05, спустя три минуты пожарные уже были на месте.

- Возгорание началось в хозяйственной постройке, на момент прибытия спасательных подразделений огонь перешел на крышу самого дома, - говорится в сообщении.

Ликвидировать горение удалось только к 21.20. В результате пожара кровля дома размером 5 x 5 метров сгорела полностью, повреждено чердачное перекрытие, наружная и внутренняя отделка.

Известно, что дом принадлежит 29-летней женщине. Кроме нее, в доме проживало еще двое взрослых и четверо детей: 2, 3, 5 и 11 лет. Причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем со стороны 5-летней дочери хозяйки. Предположительно, как сказали в пресс-службе областного УМЧС, девочка пыталась осветить хозяйственный двор спичками, так как там нет электричества.

Сумма ущерба устанавливается.

Тэги: пожар
Фото пресс-службы областного УМЧС

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