Трех подростков, пропавших в Вологде, нашли в торговом центре на Окружном шоссе

В Вологде следователи проводят проверку по факту ухода из дома трех мальчиков. Два 13-летних и один 11-летний школьники ушли из дома 5 декабря и не выходили на связь со своими близкими, пока их через сутки не объявили в розыск по городу. Случайный прохожий увидел их в торговом центре на Окружном шоссе и позвонил в полицию.

- В торговый центр незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции, которые доставили подростков в отдел полиции №2 УМВД России по г. Вологде до передачи их родителям или законным представителям, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сейчас следователи выясняют причины, по которым мальчики отсутствовали дома сутки, условия их воспитания, где они находились все это время.