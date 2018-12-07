В Кичменгском Городке открылось реабилитационное отделение для людей с инвалидностью

07.12.2018 [Общество]

Социально-реабилитационное отделение для людей с инвалидностью открылось в Комплексном центре социального обслуживания населения Кичменгского Городка 6 декабря.  Теперь более 300 человек смогут ежегодно получать реабилитационные услуги в улучшенных, комфортных условиях, не выезжая из села.

«Это уже шестое такое отделение в Вологодской области, они призваны социализировать граждан с ограниченными возможностями здоровья к условиям жизни в обществе. Отделение будет работать с разными категориями граждан: в первую очередь, с детьми-инвалидами. Здесь созданы все условия для особенных детей и их родителей. Очень большую часть займут вопросы разъяснительной работы, обучения родителей, как ухаживать за такими детьми.  Будет проводиться работа и с молодыми инвалидами, для которых актуально обучение, трудоустройство, общение со сверстниками. Для пожилых инвалидов организован досуг, обучение, оздоровительные мероприятия», - рассказала начальник департамента социальной защиты населения Вологодской области Лариса Каманина.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, услуги на социально – реабилитационном отделении  предоставляют профессиональные специалисты: психологи, педагоги, медицинский работник и хореограф. В здании были проведены ремонты на сумму более 550 тысяч рублей.

На средства гранта Фонда поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобретено новое игровое и реабилитационное оборудование. Это прозрачные мольберты для работы с красками, детский игровой терминал, интерактивная звуковая панель, тактильные панели и коврики, театральные декорации и костюмы для сказкотерапии, развивающие наборы для фокусов и модульные конструкторы. Также приобретено реабилитационное оборудование на общую сумму более 900 тысяч рублей: средства технической реабилитации, компьютерное оборудование и телевизор для обучения инвалидов и организации онлайн-занятий, оборудование для сенсорной комнаты. В 2019 году будут закуплены комплект песочных столов и дополнительное оборудование для комнаты релаксации.

Тэги: реабилитация, инвалидн

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