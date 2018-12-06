Новый гарантирующий поставщик электричества заработает в Вологодской области с 1 января

Новый гарантирующий поставщик электроэнергии - ООО «Северная сбытовая компания» (входит в холдинг «Интер РАО») - приступит к работе в Вологодской области с 1 января 2019 года.

- В декабре всем потребителям необходимо передать показания приборов учёта в МРСК Северо-Запада. Квитанции с этими показаниями придут в январе, оплатить их нужно будет также в МРСК Северо-Запада. Показания за январь нужно будет передать уже в ООО «Северную сбытовую компанию». Оплачивать электроэнергию за январь потребители смогут по новым реквизитам из квитанций, которые придут в феврале от Северной сбытовой компании, - сообщает пресс-служба "МРСК Северо-запада".

Способы передачи показаний счетчиков новому гарантирующему поставщику электроэнергии станут известным позднее. Электроэнергия, потреблённая абонентами до 00 часов 1 января 2019 года, подлежит оплате в адрес МРСК Северо-Запада по реквизитам, указанным в платёжных документах, выставленных от имени сетевой компании.

Напомним, 23 марта «Вологдаэнергосбыт» за огромные долги на рынке покупки электроэнергии лишился статуса гарантирующего поставщика в Вологодской области. Вместо него, согласно приказу Минэнерго, с 1 апреля обязанности поставщика исполнял МРСК Северо-Запада. После этого у некоторых потребителей возникли проблемы с возвратом денег, заплаченных не на тот счет.