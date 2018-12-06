Череповчанин, из ревности выстреливший в начальника своей жены из револьвера, предстанет перед судом

В Череповце передали в суд дело о покушении на убийство 50-летнего мужчины. Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел 16 марта на улице Командарма Белова в городе металлургов.

27-летний обвиняемый приревновал свою супругу к ее работодателю. В тот день мужчины встретились на улице Командарма Белова и сели в легковой автомобиль. До этого при неустановленных обстоятельствах молодой череповчанин приобрел огнестрельное оружие с характеристиками револьвера «Наган» и патроны к нему, которое хранил в тайнике, возил в автомобиле и носил с собой.

- В салоне своей машины обвиняемый выстрелил из оружия в расположившегося на переднем пассажирском сиденье 50-летнего мужчину, причинив ранение грудной клетки сзади. Потерпевший из машины выбрался и, будучи раненым, направился к своему автомобилю, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Молодой череповчанин побежал за ним, но был вынужден вернуться, поскольку его собственная автомашина накатом съехала по дороге, столкнулась с припаркованной «Газелью» и откатилась обратно. Из-за произошедшего ДТП и потерянного времени череповчанин решил скрыться с места преступления. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Потерпевший около 11 часов 40 минут с огнестрельным ранением обратился в приемное отделение больницы. С помощью встреченного у медицинского учреждения постороннего человека он успел добраться до врачей прежде, чем потерять сознание, - отмечают следователи.

После произошедшего 27-летний череповчанин уехал из города в Ярославскую область, где скрывался, используя паспорт брата. Тем не менее, 31 марта мужчину задержали, его настоящее имя было установлено, мужчине предъявлено обвинение.

По ходатайству следствия череповчанину судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.