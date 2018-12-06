Портрет среднестатистического российского коррупционера составили в Генпрокуратуре

06.12.2018 [Общество]

В Генпрокуратуре совместно с психологами составили психологический профиль среднего коррупционера в России, сообщает "Интерфакс" в четверг.

"Тот портрет, который рисуется при первых размышлениях "кто же такой коррупционер?", от реального очень сильно отличается", - рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале надзорного ведомства "Эфир".

По словам Александра Куреннова, в обществе "традиционно приписывают какие-то негативные психологические характеристики этим людям, такие достаточно четкие: меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей, стремление к богатству, властолюбие бесконечное". Однако исследования говорят о другом.

"На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина", - подчеркнул А. Куренной.

Согласно исследованнию, среднестатистический коррупционер также способен к продуктивной работе, общителен, готов к командной работе.

"Конечно, у них есть и особые черты. Как правило, это должностные преступники. Они старше, чем люди, осужденные за другие преступления. Средний возраст взяточника это 40 лет", - добавил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, в большинстве своем коррупционеры - мужчины.

"Как правило, это образованные люди с высшим образованием. У них есть постоянное место жительства. У них есть семья, есть дети. Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане. Он не нарушает общественный порядок", - добавил А.Куренной.

По его словам, мотивом совершения коррупционных преступлений далеко не всегда является только жадность, но также потребность в самоутверждении, повышении своего авторитета, обладание властью, корпоративная солидарность и даже месть руководству.

Тэги: коррупуция

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