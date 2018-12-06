ФАП на станции Семигородняя в Харовском районе не в состоянии оказать первую медпомощь пациентам

Прокуратурой Харовского района проведена проверка исполнения требований федерального законодательства при оказании первичной медико-санитарной помощи населению.

Результаты проверки подтвердили, что фельдшерско-акушерский пункт БУЗ ВО «Харовская центральная районная больница» сельского поселения Семигороднее Харовского района не соответствует предъявляемым требованиям по оснащению медицинским оборудованием и инструментам. Здесь отсутствуют автоматический дефибриллятор, кислородный ингалятор, ручной дыхательный аппарат, щит спинальный с устройством для фиксации головы, портативный пульсоксиметр и др.

- Указанные нарушения ведут к невозможности оказания населению неотложной доврачебной медицинской помощи при внезапных, опасных для жизни острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах и отравлениях, что непосредственно создает угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокуратура направила в Харовский районный суд иск с требованием обязать БУЗ ВО «Харовская ЦРБ» укомплектовать фельдшерско-акушерский пункт сельского поселения Семигороднее Харовского района необходимым оборудованием. Иск удовлетворен.

Теперь центральная районная больница Харовского района обязана укомплектовать фельдшерско-акушерский пункт сельского поселения Семигороднее всем необходимым оборудованием.