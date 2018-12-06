В Вологде мошенники пытались обмануть пенсионерку почти на полмиллиона рублей

06.12.2018 [Происшествия]

В Вологде бдительная пенсионерка сообщила в полицию о том, что мошенники пытались обмануть ее почти на полмиллиона рублей.

Пожилая женщина рассказала, что с ней связался незнакомый мужчина, представившийся врачом одной из поликлиник Вологды. Он утверждал, что изучил ее анализы, которые подтвердили наличие смертельного заболевания. Подозреваемый предложил пройти реабилитацию в московском госпитале, где работает его коллега. Женщине позвонил и «профессор из Москвы», предложивший лекарство за 460 тысяч рублей. Также он сообщил о необходимости ряда анализов на 30 тысяч рублей.

Вологжанка вовремя заподозрила неладное и обратилась в органы правопорядка.  По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Тэги: обман пенсионеров, мошенники

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