В Вологде мошенники пытались обмануть пенсионерку почти на полмиллиона рублей

В Вологде бдительная пенсионерка сообщила в полицию о том, что мошенники пытались обмануть ее почти на полмиллиона рублей.

Пожилая женщина рассказала, что с ней связался незнакомый мужчина, представившийся врачом одной из поликлиник Вологды. Он утверждал, что изучил ее анализы, которые подтвердили наличие смертельного заболевания. Подозреваемый предложил пройти реабилитацию в московском госпитале, где работает его коллега. Женщине позвонил и «профессор из Москвы», предложивший лекарство за 460 тысяч рублей. Также он сообщил о необходимости ряда анализов на 30 тысяч рублей.

Вологжанка вовремя заподозрила неладное и обратилась в органы правопорядка. По данному факту отделом дознания УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).