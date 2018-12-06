Новым заммэра Череповца стал бывший начальник цеха на "Северстали" Дмитрий Лавров

В Череповце сегодня приступил к обязанностям новый заместитель мэра города Дмитрий Лавров. До этого 32-летний мужчина возглавлял электроремонтный цех ПАО «Северсталь».

«Кандидатов мы отбирали в течение месяца. Выбирали из тех, кто принял участие в проектах «Муниципальный резерв» и «Команда губернатора». Я встречалась с потенциальными претендентами и очень рада, что именно представитель нашего промышленного предприятия стал моим заместителем. У Дмитрия Александровича серьезный опыт работы, он реализовал несколько важных проектов, у него есть желание работать и развивать город. Думаю, те задачи, которые стоят перед администрацией Череповца, мы выполним вместе», — цитирует официальный сайт Череповца мэра города Елену Авдееву.