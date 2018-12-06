В Череповце ТСЖ оштрафовали на 10 тысяч рублей за неисполнение предписания Госжилинспекции

06.12.2018 [Общество]

Мировой суд признал ТСЖ «Первомайская 3» из Череповца виновным в неисполнении предписания Госжилинспекции. Ведомство обязало товарищество собственников жилья восстановить плитку на полу в подъезде в течение месяца.

Как сообщает сайт областного правительства, ТСЖ ситуацию не исправило, а собственники дома сообщили "о плачевном состоянии подъезда". Внеплановая проверка выявила, что необходимые работы не были выполнены. Это стало основанием для назначения административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Председатель ТСЖ «Первомайская 3» Ирина Чистова рассказала Newsvo, что данное решение в данный момент оспаривается ими в городском суде: плитку на полу в подъезде они заменили на заливной пол, поскольку такую плитку, как была раньше, уже нигде не купить. Тем не менее, в ведомстве настаивают на том, что ТСЖ должно было положить именно плитку.

При этом, как рассказывают в ТСЖ, проблемы с жилинспекцией у них начались после того, как несколько жильцов произвели незаконную перепланировку: выломали фасадные стены и соединили комнату с балконом. Сотрудники товарищества попросили жильцов восстановить стены в указанных местах, но те отказались. 

- После этого эти жильцы начали на нас атаку: пишут жалобы. Они мечтают скинуть правление, уйти в УК, и тогда их квартиры будут в безопасности, - говорит Ирина Чистова.

 

 

Тэги: ТСЖ, штраф, жилинспекция

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